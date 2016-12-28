Москва, 28 декабря, 2016, 10:38 — ИА Регнум. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в интервью телеканалу «Россия-24» заявила о клинических испытаниях в России препарата от онкологии, который показал «фантастический результат» по устранению метастазирующих меланом.

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По ее словам, сейчас идет вторая фаза клинических испытаний препарата. Он показал свою эффективность в борьбе с некоторыми видами злокачественных опухолей и их метастазами.

Научившись делать таргетные препараты для блокады развития той или иной опухоли, Россия вошла в число передовых стран, которые занимаются созданием «точечных» препаратов от онкологии, сказала министр.

Таргетные препараты блокируют развитие опухоли, вмешиваясь в работу молекул, которые необходимы для роста опухоли. Российский препарат пока получил название PD-1.

Напомним, в России второе место среди причин смертности занимают онкологические заболевания. Как сообщается в издании Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена «Злокачественные новообразования в России в 2015 году», число умерших от злокачественных новообразований составило 296 тысяч, а диагностировано — 589 тысяч случаев онкологических заболеваний.