Вашингтон, 28 декабря, 2016, 06:54 — ИА Регнум. Американская консалтинговая компания World Brand Lab опубликовала новый ежегодный рейтинг 500 самых влиятельных брендов в мире. По итогам 2016 г. самым влиятельным брендом был признан Apple. Второе и третье место заняли Google и Amazon.

В рейтинг попали 500 различных брендов из 28 стран мира, однако почти половина списка представлена брендами из США. Так, в рейтинге оказались 227 компаний из США и всего 36 китайских брендов, пишет «Наньцзао жибао».

Восемь брендов из КНР попали в первую сотню списка. Самыми влиятельными китайскими брендами признаны State Grid Corporation of China (SGCC), Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Tencent, China Central Television (CCTV), Haier, China Mobile, Huawei and Lenovo.

Американские бренды, такие как Chipotle, Texas Instruments и General Dynamics, попали в списке впервые. «Новичками» среди китайских брендов стали Vanke, China Railway Engineering Corporation (CREC) и China Taiping Insurance.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в июне 2016 г. был опубликован рейтинг самых известных корпораций в КНР.