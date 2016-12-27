Анкара, 27 декабря, 2016, 22:06 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он располагает доказательствами поддержки террористических группировок, включая запрещенную в России организацию «Исламское государство», со стороны США и возглавляемой ими коалиции, сообщает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Селфи

По словам турецкого президента, коалиция не выполняют взятых на себя обязательств по борьбе с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В ходе пресс-конференции в Анкаре Эрдоган заявил, что США и коалиция явно поддерживают разные террористические группировки, включая ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Отряды народной самообороны» и «Демократический союз». Президент Турции подчеркнул, что располагает фото‑ и видеодоказательствами этой поддержки.

Стоит отметить, что курдские организации «Отряды народной самообороны» и «Демократический союз» руководство Турции считает террористическими, хотя они противостоят боевикам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не позволяя им взять под контроль курдские районы.

Напомним, ранее президент Сирии Башар Асад также обвинил США в поддержке террористов. По его мнению, боевики, захватившие Пальмиру, прошли к городу «либо при прямой поддержке американцев, либо, в лучшем случае, с их ведома».