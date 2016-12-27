Санкт-Петербург, 27 декабря, 2016, 18:21 — ИА Регнум. Северо-Западному управлению Ростехнадзора предстоит проверить выполненные работы по возведению стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга в срок до 20 рабочих дней. Этот процесс начался 26 декабря. При этом объем исполнительной документации по стадиону составляет более пяти тысяч документов. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщила ИА REGNUM пресс-служба Ростехнадзора.

Transstroy.ru Стадион на Крестовском острове

Напомним, ранее сегодня Смольный заявил об окончании общестроительных работ первого этапа на «Зенит-Арене». На втором этапе, который продлится еще несколько месяцев, стадион будут приспосабливать для проведения соревнований под эгидой FIFA.

Как отмечают в региональном управлении Ростехнадзора, извещение об окончании строительства стадиона поступило в управление от комитета по строительству Санкт-Петербурга 16 декабря. Комитетом по строительству — заказчиком стройки — уже подписан акт о приемке законченного строительством объекта, в свою очередь, «Ростехнадзором осуществляется функция федерального государственного строительного надзора».

В настоящее время инспекторским составом Северо-Западного управления Ростехнадзора «проводится проверка фактически выполненных работ на стадионе». Как напомнили в надзорном ведомстве, по закону на такую проверку отводится до 20 рабочих дней.

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Как сообщалось, вечером 26 декабря стало известно, что Смольному пришлось заключить дополнительный контракт с ОАО «Метрострой» почти на 1 млрд рублей, чтобы продлить срок проведения работ на стадионе по его приспособлению к проведению спортивных состязаний.

Сроки окончательной сдачи в эксплуатацию стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга продлили до 31 марта 2017 года, подтвердили накануне представители ОАО «Метрострой» — генподрядчика стройки.