Санкт-Петербург, 27 декабря, 2016, 17:07 — ИА Регнум. На стадионе с условным названием «Зенит-Арена» в западной части Крестовского острова Санкт-Петербурга завершены общестроительные работы. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщили в аппарате куратора стройки, вице-губернатора Игоря Албина.

Gov.spb.ru Стадион на Крестовском острове (фото лета 2016 года)

«В настоящее время заказчик в лице Комитета по строительству проводит приёмку выполненных ОАО «Метрострой» работ. Специалистами Ростехнадзора осуществляется итоговая проверка для выдачи заключения о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации и технических регламентов», — говорится в сообщении Смольного.

В аппарате Албина также отметили, что генподрядчик проекта — ОАО «Метрострой» — 26 декабря направил в комитет по строительству Санкт-Петербурга уведомление о завершении общестроительных работ 1-го этапа. В свою очередь, комитет по строительству — заказчик стадиона — представил Ростехнадзору полный пакет документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Как обещают в Смольном, «на втором этапе будут реализованы проектные решения, касающиеся адаптации объекта к требованиям FIFA <…> а также созданию периметра безопасности, включая КПП и терминал досмотра грузового транспорта». Эти решения будут реализованы в первой половине 2017 года.

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Напомним, сдача стадиона в эксплуатацию, намечавшаяся на 26 декабря, не состоялась. Сроки сдачи в эксплуатацию объекта на Крестовском острове Санкт-Петербурга продлили до 31 марта 2017 года, подтвердили накануне представители ОАО «Метрострой».

Вечером 26 декабря стало известно, что Смольному пришлось заключить дополнительный контракт с ОАО «Метрострой» почти на 1 млрд рублей, чтобы продлить до 31 марта 2017 года срок проведения необходимых работ на стадионе.

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По словам Георгия Полтавченко, сказанным в интервью СМИ, фактически строительные работы на стадионе завершены, и в Петербурге появился объект, уникальный с дизайнерской и с функциональной точек зрения. Стадион будет передан футбольному клубу «Зенит» за 1 рубль годовой аренды на 49 лет.