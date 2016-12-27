Москва, 27 декабря, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Вдвое сократить количество вредных выбросов в атмосферу призвал президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня, 27 декабря, на заседании Государственного совета, посвященного проблемам экологического развития страны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Если этого не сделать, отметил глава государства, то к 2050 году выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов достигнут критического предела. «А это значит, — пояснил он, — что будущим поколениям мы оставим среду, непригодную для жизни».

По мнению президента, в первую очередь важно кардинально снизить объем выбросов в атмосферу, в почву и водоемы. Добиться этого, отметил Путин, можно за счет технологического перевооружения промышленности и внедрения новейших технологий.