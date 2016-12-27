Санкт-Петербург, 27 декабря, 2016, 14:09 — ИА Регнум. В 2016 году в Санкт-Петербурге сумма взносов, поступивших на капитальный ремонт от граждан, составила 3,2 млрд рублей. При этом в 2015 году было собрано 2,6 млрд рублей. В целом же, начиная с 2014 года, на капитальный ремонт с петербуржцев собрали уже более 6 миллиардов рублей.

Images Money Взносы на капремонт

Как сообщили сегодня, 27 декабря, в Жилищном комитете Санкт-Петербурга, уровень собираемости взносов на капремонт остается одним из самых высоких в стране — более 87,5%. Все собранные средства «Фонд — региональный оператор капитального ремонта» использует в рамках законодательства на цели, связанные исключительно с организацией капремонта жилых зданий, заверяют в жилищном ведомстве.

Отметим, согласно плану реализации региональной программы капремонта в 2017, 2018 и 2019 годах предусмотрены работы в 5 521 домах на общую сумму более 32 млрд рублей.

«В 2017 году планируется выполнение 2 135 видов работ по капитальному ремонту в 1 466 домах на общую сумму 10,3 млрд руб., в числе которых ремонт (замена) 617 лифтов в 235 домах, ремонт 264 фасадов, 340 крыш, устранение аварийности строительных конструкций в 159 домах, ремонт внутридомовых инженерных систем более чем в 300 домах, прочие работы (ремонт фундаментов, подвальных помещений и др.) в 45 домах», — проинформировали в Жилищном комитете.

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Как сообщало ИА REGNUM, тариф платежей граждан на капремонт жилых многоквартирных домов с 1 января 2017 года в Санкт-Петербурге увеличится на 50 копеек за один квадратный метр.

Региональная программа капремонта сформирована на срок 25 лет. В нее включены все многоквартирные дома города, за исключением зданий, признанных аварийными. Очередность проведения капремонта определяется в соответствии с критериями оценки состояния многоквартирных домов, а именно — продолжительностью эксплуатации и физическим износом.