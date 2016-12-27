Москва, 27 декабря, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Российский рубль вправе занести уходящий год себе в актив. Несмотря на драматическое снижение к антирекордам в начале года, заставившее многих россиян опустошить кошельки и поддаться паническому бегству в обменники, конец года национальная валюта встречает на минимумах с осени против доллара, а против евро — с лета 2015 года. И, судя по складывающейся ситуации на нефтяном рынке, этими отметками тенденция к укреплению не ограничится. В итоге к середине предпоследней недели в этом году рубль укрепился более чем на 16% (с 73,60 руб. до менее чем 62 руб.), а к евро — более чем на 23% (с 80,43 руб. до порядка 64 руб.). Разница обусловлена снижением евро к доллару из-за реализовавшихся ожиданий возобновления цикла повышения ключевой ставки в США.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

Ситуация начала меняться благодаря началу дискуссии в ОПЕК по ограничению нефтедобычи. Несмотря на то, что первая попытка, предпринятая в апреле в Дохе, окончилась безрезультатно, рынок нефти получил четкий сигнал, что нефтяной картель приложит все усилия для не повторения той ситуации, что сложилась в январе, когда цены на нефть опустились ниже $30/барр. В итоге консенсуса все-таки удалось достичь, но позднее: согласованные в Алжире рамочные договоренности были закреплены по итогам саммита в Вене. Усилило эффект соглашения по сокращению добычи участие в нем России и других нефтедобывающих стран. В итоге цены на нефть вначале закрепились в коридоре $40−50/барр., а к концу года сделали серьезную заявку на переход в более высокий ценовой диапазон в $50−60/барр.

Стабилизация и последующее улучшение конъюнктуры на рынке энергоносителей заставили зарубежных инвесторов иначе взглянуть на перспективы инвестиций в Россию. Благодаря жесткой направленности монетарной политики и снижения девальвационных рисков инвесторы потянулись в Россию для игры в кэрри-трейд (получение прибыли на разнице в процентных ставках). Благодаря этому, а также продолжившейся девалютизации экономики волатильность рубля существенно сократилась, что не может не радовать отечественный ЦБ. К концу года темпы укрепления замедлились из-за проблем с наполняемостью бюджета (в январе стоимость барреля нефти в рублях опускалась до 2 300 руб., тогда как для балансирования требовался уровень в 3 075 руб., прежде чем увеличиться до 3 600 руб. к концу года), а также из-за опасений, что ЦБ и Минфин, не желающие чрезмерного укрепления национальной валюты, начнут предпринимать меры.