Астана, 27 декабря, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов настоятельно порекомендовал казахстанским предпринимателям воздержаться от прямого сотрудничества с хозяйствующими субъектами Республики Крым. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил сегодня, 27 декабря, на брифинге в Астане.

NASA Крым. Снимок из космоса

«Что касается непосредственной практики деятельности хозяйствующих субъектов, то, я думаю, они должны учитывать вот этот не устоявшийся статус данного административного образования. Наша рекомендация в этом плане — воздерживаться от каких-то прямых, что ли, взаимодействий. То есть надо учитывать ситуацию, уже неоднократно вопрос задавался, мы комментировали», — заявил Идрисов.

Он также отметил, что на Генеральной Ассамблее ООН, где 19 декабря на повестку выносилось рассмотрение резолюции о «Положении в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)», в которой Крым определяется как оккупированная территория, Казахстан воздержался от голосования.

«Мы при голосовании соответствующем в Организации Объединенных Наций воздержались. Мы считаем, что в международно-правовом плане вопрос о статусе Крыма окончательно не урегулирован. Поэтому мы исходим из этого и исходим из того, что статус неопределенный. Мы рассчитываем, что и Россия, и Украина найдут возможности политические и иные для того, чтобы окончательно урегулировать этот вопрос. Он стоит в первую очередь между ними. Он носит сложный международно-правовой характер. Поэтому я думаю, что это вопрос будущего», — пояснил министр.

Это заявление главы МИДа выглядит, мягко говоря, странно. Потому что упомянутую резолюцию поддержали 70 стран, 77 — воздержались, а 26 государств — проголосовали против. Только вот Казахстан, наравне с Белоруссией, Арменией и Узбекистаном, был в числе тех, кто выступил против признания России страной-оккупантом.

«Армения, Беларусь, Казахстан и Узбекистан… Они не поддержали резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополе (Украина)», проголосованную 19 декабря 2016 года Генеральной Ассамблеей ООН. По сути, они ставят под сомнение суверенитет Украины в её международно признанных границах» — написал по этому поводу в социальной сети Facebook председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров.

В свою очередь заместитель генерального директора крымско-татарского телеканала ATR Айдер Муждабаев поправил Чубарова: эти страны не совсем не поддержали, а проголосовали прямо против Украины в ее международно признанных границах. «Не поддержали, воздержавшись, Кыргызстан и Таджикистан, Туркменистан не голосовал. А Азербайджан оба голосования «покурить» выходил», — пояснил Муждабаев.

Для чего казахстанскому министру теперь совершать такие маневры — не ясно. Но ясно, что казахстанских предпринимателей, которые осмелятся не прислушаться к рекомендациям МИДа, ждут нешуточные проблемы — сродни тем, что испытала на себе предприниматель Наталья Поплавец из казахстанского города Павлодара. Напомним, женщина чуть было не лишилась своих сбережений из-за того, что официальная Астана до сих пор не определилась со статусом Крыма. Из-за этого налоговые органы пытались оштрафовать Наталью, которая занимается ввозом автозапчастей из Симферополя, — она не осуществила таможенную очистку товара, как это следует сделать, когда сотрудничаешь со странами, не входящими в ЕАЭС.

Суд, в который обратилась женщина, напомним, встал на сторону бизнесвумен. Это был первый правовой казус, возникший в Казахстане из-за неопределенности Астаны в этом вопросе. Но, судя по всему, не последний.

«На самом деле, многие страны оказались в неудобном положении: и хозяйства, и иные объекты этих стран также оказались в неудобном положении, но такова реальность. Поэтому нужно из нее исходить. А реальность такова, что статус Крыма в международно-правовом плане не урегулирован. Это вопрос будущего», — завершая пресс-конференцию, заявил Ерлан Идрисов.

Следует также напомнить, что Казахстан уже оказывался в центре скандала, связанного со статусом Крыма, когда в казахстанских школьных учебниках полуостров был назван субъектом России. Украинское посольство в Казахстане, узнав об этом, направило ноту протеста в Министерство образования и науки с требованием внести в учебники изменения, описывающие реальное положение дел. Под словом «реальное» подразумевается «с точки зрения Украины». Учебники были отозваны с тем, чтобы в них внести «соответствующие» изменения. Что именно будет переписано, узнать не удается до сих пор. Чиновники от образования мастерски уходят от прямых ответов. При этом известно, что казахстанские школьники получат эти учебники не раньше чем через три года. Вполне возможно, что Крым в них будет по-прежнему российским.

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