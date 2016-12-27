Москва, 27 декабря, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Биржи в Европе и США 26 декабря не работали по случаю празднования католического Рождества. Торги на Московской бирже не проводились. Также были остановлены торги на рынках нефти и золота.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По итогам дня курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 5,00 коп. (-0,08%), до 60,99 руб., курс евро — на 3,00 коп. (-0,05%), до 63,77 руб. Торговый объем в паре доллар/рубль составил 1,4 млрд долларов, евро/рубль — 216,5 млн евро.

В первой половине дня рубль получил поддержку от Банка России, который увеличил вливания валюты на денежный рынок, чтобы не допустить расширения объёма спекулятивных операций во время выплат внешнего долга, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. ЦБ предоставил банкам в кредит 5 млрд долларов в рамках валютного РЕПО на 28 дней. Спрос составил 6,4 млрд долларов.

В пик налоговых платежей курс доллара США без нефтяного рынка снижался до 60,76, курс евро — 63,49 руб. Из-за низких объёмов во второй половине дня рубль сдал позиции валютам. Курс доллара восстановился до 60,99 руб., курс евро — до 63,77 руб.

Сегодня, 27 декабря, торги по нефти открылись ростом. Баррель Brent торгуется по $55,15 (+0,23%). По нефти с технической точки зрения ничего не мешает вернуться ценам к уровню $55,75. Рост ускорится при прохождении уровня $55,30.

Налоговый период завершился. После аукционов ЦБ 28 декабря рубль получит поддержку от аукционов Минфина. Хоть риски к ослаблению рубля на тонком рынке существуют (подорожание золота на 5 долларов), на фоне дорожающей нефти на сегодня можно рассмотреть по доллару США возвращение к минимуму 60,47 руб. от 13 декабря 2016 года. По паре евро/рубль может быть прорыв зоны поддержки 63,42—63,49 и снижение курса до 63,30 руб.