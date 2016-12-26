Санкт-Петербург, 26 декабря, 2016, 23:24 — ИА Регнум. Скандальному стадиону на Крестовском острове Санкт-Петербурга требуется дополнительный миллиард рублей. Об этом свидетельствуют документы, размещенные вечером 26 декабря на портале госзакупок.

Gov.spb.ru Стадион на Крестовском острове

Стадион должны были сдать сегодня, 26 декабря, подписав акт готовности с Ростехнадзором. Генеральный подрядчик стройки, ОАО «Метрострой», с утра отчитался о завершении строительства. Однако итоговую сдачу объекта перенесли на 31 марта 2017 года.

Около 22:00 на портале госзакупок появилась информация о новом конкурсе, объявленном комитетом по строительству Санкт-Петербурга — заказчиком стадиона. Контракт будет заключен с ОАО «Метрострой» как единственным поставщиком. Компании пришлось взять на себя завершение стройки после того, как Смольный в одностороннем порядке в конце июля 2016 года разорвал договор с компанией «Инжтрансстрой-СПб» (входит в корпорацию «Трансстрой»), что привело к взаимным судебным искам.

Отметим, по мнению петербургской администрации, ситуация со стадионом подпадает под критерии закупки у единственного поставщика, когда «применение иных способов определения подрядчика, требующих затрат времени, нецелесообразно». Стоит добавить, что под подобные критерии, как правило, подпадают заказы на товары, работы и услуги «вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, возникновение необходимости срочного медицинского вмешательства».

«Срочное вмешательство» будет произведено на основании Дополнительного соглашения №1 к контракту, которое 26 декабря подписали заместитель руководителя комитета по строительству Александр Шишкин и глава «Метростроя» Вадим Александров. Речь идет о сумме около 950 млн рублей. За эти деньги «Метрострой» должен завершить благоустройство Приморского парка Победы у стадиона, создать зону первичного контроля «Зенит-Арены», обеспечить систему охранной сигнализации периметра, систему контроля доступа с дополнительным оборудованием, систему досмотра людей и транспортных средств.

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Напомним, сегодня Петербург посетил президент России Владимир Путин. Ожидалось, что сдача стадиона будет приурочена к его визиту. Но уже утром 26 декабря источник ИА REGNUM в строительных кругах отмечал, что Ростехнадзор «не хочет подписывать документ с закрытыми глазами», и стадион еще не готов. Представитель генподрядчика позднее подчеркнула, что до 31 марта 2017 года продлили не «строительство» арены, а «сдачу работ».

Стоимость строительства стадиона, до выделения городом 950 млн рублей, составляла практически 42 млрд рублей. Изначальная цена строительства стадиона не должна была превышать 7 млрд рублей.