Москва, 26 декабря, 2016, 22:02 — ИА Регнум. В Сети набирает обороты сбор подписей под петицией с требованием лишить российского гражданства журналистку Божену Рынску. На данный момент под этим требованием подписалось более 14 тыс. человек.

Питер Пауль Рубенс. Голова Медузы. 1618

Напомним, после известия о крушении авиалайнера Ту-154 Божена Рынска опубликовала в соцсети Facebook сообщение, оскорбляющее погибших в этой катастрофе. «Нет бы весь борт НТВ… Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?» — написала Рынска в соцсети. Позднее она скрыла эту запись, но российская общественность успела с ней ознакомиться.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, охарактеризовавший выходку Рынски как уродливое проявление сумасшествия, назвал жесткую реакцию общественности «абсолютно понятной и оправданной».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 декабря пассажирский самолёт Ту-154, летевший на базу Хмеймим, разбился через несколько минут после взлёта с аэродрома «Адлер». В 5:30 мск он исчез с радаров, после чего начались его поиски. Позже стало известно о крушении воздушного судна. На борту авиалайнера находились 92 человека: доктор Елизавета Глинка, артисты ансамбля им. Александрова и сотрудники СМИ.