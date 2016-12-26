Йошкар-Ола, 26 декабря, 2016, 17:27 — ИА Регнум. Стоимость проезда в общественном транспорте Йошкар-Олы вырастет с января 2017 года. Об этом сообщает MariMedia со ссылкой на компетентные источники.

StockSnap Салон автобуса

С начала года проезд в троллейбусах подорожает с 16 до 18 рублей, в маршрутках — с 18 до 20 рублей.

Последнее изменение цен на проезд в маршрутках столицы Марий Эл произошло с 11 января 2016 года — с 16 до 18 рублей. Стоимость проезда в троллейбусах не увеличивалась с июля 2014 года, когда цена билета поднялась с 15 до 16 рублей.

В то же время, Арбитражный суд Марий Эл готовится рассмотреть дело о признании банкротом муниципального предприятия «Троллейбусный транспорт», истцом является региональное Управление ФНС.

Согласно документам суда, общий объем кредиторских требований в отношении предприятия составляет более 98 млн рублей, в том числе страховые взносы на страховую часть трудовой пенсии — 72,3 млн рублей, страховые взносы ОМС — 15,7 млн рублей, страховые взносы по дополнительному тарифу на сумму более 205 тыс. рублей.

Заседание по банкротному делу в отношении МП «Троллейбусный транспорт» состоится 17 января 2017 года. В качестве третьих лиц по делу привлекается Управление Пенсионного фонда РФ в Йошкар-Оле и администрация столицы Марий Эл.

Читайте также: «Троллейбусный транспорт» Йошкар-Олы получит 28 млн рублей на погашение долга перед энергетиками

Напомним, в 2014 году после пятинедельной забастовки банкротом было признано другое транспортное предприятие — ООО «Пассажирские перевозки». Автобусники требовали погасить долги по зарплате, а также контролировать коммерческих перевозчиков.

Читайте также: В Йошкар-Оле с октября увеличится стоимость проездных на троллейбус

В ответ в правительстве Марий Эл было принято решение на базе одного ООО создать два других транспортных предприятия и перевести в них активы и часть коллектива. Предполагалось, что одно из предприятий будет работать на городских маршрутах, одно — на пригородных.

Читайте также: «Если зуб болит — надо рвать»: радикальное решение транспортной проблемы в Марий Эл

За последние несколько лет власти республики необнократно пытались реформировать систему общественного транспорта, однако вновь созданные автобусные предприятия через некоторое время также объявлялись банкротами.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, помимо роста стоимости проезда жителей Йошкар-Олы с 1 января ждет отмена ряда льгот на проезд.

Перестанут действовать льготы на проезд для пенсионеров, студентов и учащихся.