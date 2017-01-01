Москва, 1 января, 2017, 16:20 — ИА Регнум. Государственный компенсационный фонд долевого строительства начнет работу в 2017 году, сообщает ИА REGNUM. Соответствующий закон вступил в силу 1 января.

user1459766245 Стройка

Застройщики осуществляют обязательные отчисления (взносы) в компенсационный фонд с 1 января 2017 г. в отношении многоквартирных домов или иных объектов недвижимости, если договор участия в долевом строительстве с первым дольщиком зарегистрирован после 1 января 2017 г., следует из документа.

Вместе с тем, по словам замглавы Минстроя Никиты Стасишина, государственный компенсационный фонд долевого строительства заработает весной 2017 года. Ранее предполагалось, что он заработает уже с 1 января. Перенос связан с процедурами пересогласования.

Кроме того, согласно вступившему в силу закону в качестве одного из возможных способов обеспечения прав участников долевого строительства предусмотрено использование механизма банковского проектного финансирования строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости с открытием счетов эскроу для размещения средств участников долевого строительства.

Расширяются полномочия контролирующих органов — в том числе в части контроля за целевым использованием застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства, соблюдением графика строительства. Вводится обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности застройщика.

Создается единый реестр застройщиков. Сведения такого реестра будут общедоступны.