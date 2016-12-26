Москва, 26 декабря, 2016, 14:32 — ИА Регнум.



Andrew Butko Елизавета Глинка

Член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая предложила назвать Государственную премию в области правозащиты и благотворительности именем Елизаветы Глинки, данную инициативу общественница планирует представить президенту РФ, сообщается на сайте ОП РФ.

«В этом году впервые была вручены Государственные премии в области правозащиты и благотворительности. Я предлагаю, чтобы эта высокая награда была переименована в ее честь и стала называться Государственной премией за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности имени Елизаветы Глинки. На ближайшем заседании Общественной комиссии по определению кандидатур на присуждение Государственной премии за выдающиеся заслуги в области правозащитной деятельности и Государственной премии за достижения в области благотворительной деятельности я внесу соответствующее предложение на рассмотрение коллег и последующего обращения к главе государства», — сказала Гурцкая.

Напомним, в начале декабря Глинке была присуждена госпремия в области правозащитной деятельности. Ее кандидатура была внесена на премию общероссийской общественной организацией «Российский красный крест».

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Как сообщало ИА REGNUM, самолет Ту-154 Минобороны России, летевший из Сочи в Сирию, 25 декабря утром потерпел крушение в Черном море. На борту находились 8 членов экипажа и 84 пассажира, среди которых артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, военные, госслужащие и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза,. Возбуждено уголовное дело.