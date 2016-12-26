Москва, 26 декабря, 2016, 14:26 — ИА Регнум. В числе основных версий по делу о крушении самолета Ту-154 Минобороны, которые проверяет ФСБ РФ, нет версии о теракте. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание ФСБ России

В настоящее время рассматриваются четыре основные версии: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, из-за которого двигатели самолета могли потерять мощность или отказать, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолёта.

Для рассмотрения версии теракта не найдено достаточного количества фактов. «Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения теракта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено», — сообщили в ФСБ.

Следственная группа в настоящее время работает с записью видеорегистратора, также установлены очевидцы крушения Ту-154. Ранее военно-следственным отделом СК России по Сочинскому гарнизону было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним».

Ту-154 Минобороны РФ летел в Сирию и потерпел крушение над Чёрным морем после взлёта с аэропорта в Адлере утром 25 декабря. На борту самолёта было 92 человека. Минобороны опубликовало список пассажиров. 26 декабря в России объявлен траур.