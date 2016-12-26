Симферополь, 26 декабря, 2016, 14:21 — ИА Регнум. В Крыму отменены развлекательные мероприятия, во всех православных храмах идут панихиды по погибшим в авиакатастрофе над Чёрным морем россиянам. Жители Ялты возложили цветы в море с городской набережной. Симферопольцы несут цветы и свечи на площадь Ленина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов возлагает цветы в память погибших

Жители Ялты в полдень вышли на городскую набережную. Ялтинцы собрались у стелы городам-побратимам и опустили цветы на воду.

В Симферополе на площади Ленина появилось специально оборудованное место, куда весь день несут цветы и свечи крымчане.

Глава Крыма Сергей Аксёнов отменил итоговую пресс-конференцию, запланированную на полдень 26 декабря. Вместо этого он отправился в Александро-Невский кафедральный собор, где митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь совершил панихиду по погибшим в авиакатастрофе.

«Здесь цвет нашей культуры был, много заслуженных людей, которые действительно продвигали и поднимали авторитет России за рубежом. Царствие Небесное и вечная память погибшим, а родным и близким слова соболезнований», — сказал Сергей Аксёнов после панихиды.

Также панихиды 26 декабря идут во всех православных храмах Крыма.

Соболезнования родным и близким погибших в результате крушения самолета Ту-154 над Черным морем от имени мусульман полуострова выразил муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев. «Это большое несчастье, и мы разделяем горе родных и близких погибших, всех тех, кто познал боль утраты, и просим всевышнего Аллаха, чтобы он даровал им веру, терпение и стойкость пережить эту трагедию», — говорится в заявлении муфтия.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря свечи в память о погибших зажгли на набережной в Севастополе.

ТУ-154 Минобороны РФ летел в Сирию и потерпел крушение над Чёрным морем после взлёта из аэропорта в Адлере утром 25 декабря. На борту самолёта было 92 человека. Минобороны опубликовало список пассажиров. 26 декабря в России объявлен траур.

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