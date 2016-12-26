Саратов, 26 декабря, 2016, 13:53 — ИА Регнум. 26 декабря в России объявлен траур — страна скорбит по погибшим в авиакатастрофе ТУ-154. Саратов присоединяется к траурным мероприятиям, проходящим в этот день, и выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с их невосполнимой утратой, сообщает ИА REGNUM.

ThomasWolter Траурный цветок

26 декабря на улице Волжская, возле храма «Утоли моя печали» с 14:00 саратовская молодежь — волонтеры движения «Любимый город», проводят акцию памяти. Будут возложены цветы и зажжены свечи как символ скорби и поддержки тех, кто потерял 25 декабря своих родных и друзей.

Участники акции возложили цветы, зажгли лампады и свечи как символ скорби и поддержки тех, кто потерял 25 декабря своих родных и друзей. Священник храма «Утоли моя печали» отец Сергий Харитонов прочитал молитву по погибшим.

Как сообщало ИА REGNUM, на борту Ту-154 находились 92 человека. В России объявлен общенациональный траур по погибшим в авиакатастрофе с Ту-154.

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