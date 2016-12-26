Россия скорбит по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем
Москва, 26 Декабря 2016, 00:00 — REGNUM В России объявлен общенациональный траур по погибшим в авиакатастрофе с Ту-154, сообщает ИА REGNUM.
На борту упавшего в Черное море самолета находились 8 членов экипажа и 84 пассажира — девять журналистов (бригады по три человека от Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда»), директор МОО «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, и 68 артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова. Они летели поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.
Панихиды по погибшим
Панихиды по погибшим под Сочи пройдут во всех православных храмах. «По благословению Святейшего Патриарха в день общенационального траура, во всех храмах Русской православной церкви будут совершены панихиды по погибшим в авиакатастрофе», — сообщает официальный сайт Московского Патриархата.
Тщательное расследование
Причины трагедии установит специально созданная комиссия, которую возглавил глава Минтранса Максим Соколов. «Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано все для того, чтобы оказать поддержку семьям погибших», — заверил президент России Владимир Путин.
О самолете
Последний раз данный Ту-154Б-2 с бортовым номером RA-85 572 проходил плановую проверку в сентябре 2014 года, а ремонтировался в декабре 2014 года. Он эксплуатируется с мая 1983 года, однако назначенный ресурс этой модели — 35 лет, а кроме того, машину использовали в щадящем режиме — в воздухе она находилась всего 6689 часов из 60 тыс. допустимых.
Версии
Приоритетной версией крушения самолета Минобороны России Ту-154 в Черном море считается техническая неисправность, возможность теракта практически исключена, сообщают СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах. Маловероятна версия ошибки пилотов, потому как они имели большой опыт управления воздушными судами такого типа и значительный налет часов. Что касается метеоусловий в районе крушения, то они были благоприятными, указывают эксперты.
Вместе с тем источники в Минобороны не скрывают, что сотрудники ФСБ все равно отрабатывают версию теракта — они проверяют всех, кто мог подходить к самолету в военном аэропорту Чкаловский и в Адлере, откуда самолет вылетел после дозаправки и рухнул в море спустя две минуты. Сигнал бедствия экипаж не подавал.
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