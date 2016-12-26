Екатеринбург, 26 декабря, 2016, 12:04 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сегодня, 26 декабря, к Дому журналистов несут цветы и свечи. Сотрудники СМИ Среднего Урала почтили память своих коллег, погибших на борту самолёта Ту-154 утром 25 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

nastyachernikova720 Траурные цветы

Возле Домжура уже приготовлены места для цветов и свечей. И они уже практически заполнены. Почтить память погибших пришли журналисты, представители власти, общественных организаций и другие уральцы.

Организаторы памятной акции надеялись на то, что к ним присоединится губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Но в ходе пресс-конференции глава региона заявил, что не сможет, так как скоро улетает. В то же время он пообещал, что попросит своих коллег прийти к месту поминовения погибших. Также он выразил соболезнование родственникам жертв трагедии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт Минобороны России Ту-154 летел в Сирию. На борту находились 92 человека, среди которых девять журналистов, ансамбль имени Александрова, врач и благотворитель Елизавета Глинка. Все они погибли. По предварительным данным, самолёт развалился в воздухе. Официально речи о теракте не идёт, но даже некоторые далёкие от авиации люди полагают, что на борту произошёл взрыв.