Санкт-Петербург, 26 декабря, 2016, 11:45 — ИА Регнум. В Государственной академической капелле Санкт-Петербурга состоялся концерт в память о погибших при крушении самолета Министерства обороны РФ Ту-154 в Черном море. Перед началом концерта была объявлена минута молчания. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщили в комитете по культуре Санкт-Петербурга.

Frank Morales R Траурная свеча

Как отмечается, художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, главный военный дирижер России Валерий Халилов, погибший вместе с артистами в авиакатастрофе, неоднократно выступал в Капелле, а 13 февраля 2012 года отметил здесь свое 60-летие грандиозным концертом.

Кроме того, напомним, на борту потерпевшего крушение самолета находился директор департамента культуры Минобороны, известные петербургский тележурналист Антон Губанков, ранее возглавлявший комитет по культуре Санкт-Петербурга.

Напомним, связи с катастрофой самолета Ту-154 и гибелью людей, находившихся на борту, 26 декабря 2016 года объявлен днем траура.

В связи с этим все развлекательные мероприятия в учреждениях, подведомственных комитету по культуре Санкт-Петербурга, в этот день отменены. Ранее в Смольном сообщили об отмене намечавшегося на 26 декабря новогоднего мультимедийного шоу на Дворцовой площади, которое собирался посетить президент России Владимир Путин. Глава государства отказался от этого намерения в связи с трагедией.