Екатеринбург, 26 декабря, 2016, 10:29 — ИА Регнум. В Екатеринбурге городская дума назовет отделение паллиативной помощи ЦГБ №2 (хоспис) именем главы благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки (Доктора Лизы), погибшей в катастрофе Ту-154 над Черным морем.

Kremlin.ru Елизавета Глинка

С таким предложением выступил глава Екатеринбурга и председатель городской думы Евгений Ройзман. Также от лица жителей города глава Екатеринбурга выразил соболезнования в связи с трагедией.

По словам Ройзмана, Глинка сделала очень много для того, чтобы в Екатеринбурге открылся хоспис: ее фонд помогал в сборе средств. Кроме того, накануне открытия паллиативного отделения Елизавета Глинка приезжала в город и в беседе с врачами «высказала несколько очень важных предложений по организации работы хосписа».

25 декабря во время крушения Ту-154 25 погибли 92 человека, в том числе восемь членов экипажа. Большая часть пассажиров являлась артистами ансамбля песни и пляски имени Александрова, среди них был и дирижер Валерий Халилов.

На борту самолета Минобороны РФ, летевшего в Сирию на российскую авиабазу «Хмеймим», находилась Елизавета Глинка. Она везла в сирийский госпиталь медикаменты.