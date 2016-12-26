Иваново, 26 декабря, 2016, 10:06 — ИА Регнум. Новогодние утренники, запланированные на 26 декабря в Иваново, перенесены на другие дни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Myriams-Fotos Траурные свеча и цветок

26 декабря на территории РФ объявлено днем траура в связи с крушением самолета Ту-154 над Черным морем.

Новогодние мероприятия для детей в ЦКиО, запланированные на 09:30 и 12:30 26 декабря, переносятся, соответственно, на 09:00 и 14:00. «Ёлка», запланированная в Театре кукол на 15:30 на 26 декабря, переносится на то же время 28 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 25 декабря, над Черным морем в районе Сочи потерпел крушение самолет Ту-154 Минобороны России. На борту лайнера, направлявшегося в Сирию, находились 92 человека — члены экипажа, журналисты нескольких российских телеканалов, участники ансамбля имени Александрова, а также врач и общественный деятель Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Артисты направлялись в Сирию, чтобы поздравить российских военных с Новым годом.