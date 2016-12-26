Минск, 26 декабря, 2016, 09:49 — ИА Регнум. В Белоруссии 26 декабря в знак солидарности с Россией объявлен траур по жертвам катастрофы Ту-154 в небе над Черным морем, сообщает пресс-служба президента страны Александра Лукашенко.

Kevin Gessner Траурные свечи

«Эта трагедия — наша общая боль, и Белоруссия сегодня скорбит вместе с Россией», — говорится в направленном президенту РФ Владимиру Путину соболезновании белорусского лидера.

По распоряжению главы государства, 26 декабря над зданиями госучреждений по всей стране приспущены государственные флаги. На радио и телевидении отменены развлекательные программы.

В акватории Черного моря продолжается поиск тел погибших и фрагментов самолета, рухнувшего на воду через несколько минут после взлета. В поисковой операции задействованы 3,5 тыс. человек, более 200 единиц техники, в том числе авиации.

Во время крушения Ту-154 25 декабря погибли 92 человека, в том числе восемь членов экипажа. Большая часть пассажиров являлась артистами ансамбля песни и пляски имени Александрова, среди них был и дирижер Валерий Халилов. Самолет Минобороны РФ летел в Сирию на российскую авиабазу «Хмеймим».