Сочи, Краснодарский край, 26 декабря, 2016, 09:37 — ИА Регнум. Причиной крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ над Черным морем могло стать техническое состояние машины либо ошибка пилотирования. Теракт как основная версия не рассматривается, заявил на брифинге оперативного штаба глава правительственной комиссии по расследованию трагедии, министр транспорта РФ Максим Соколов.

Voopk Валерий Халилов

Глава Минтранса отметил, что возможные причины катастрофы анализируют эксперты специальной технической комиссии министерства обороны и Следственный комитет.

Напомним, в акватории Черного моря продолжается поиск тел погибших и фрагментов самолета, рухнувшего на воду через несколько минут после взлета. В поисковой операции задействованы 3,5 тыс. человек, более 200 единиц техники, в том числе авиации.

Во время крушения Ту-154 погибли 92 человека, в том числе восемь членов экипажа. Большая часть пассажиров являлась артистами ансамбля песни и пляски имени Александрова, среди них был и дирижер Валерий Халилов.

Также на борту самолета в Сирию летела глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза, и девять журналистов «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезда».