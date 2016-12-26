Бишкек, 26 декабря, 2016, 09:17 — ИА Регнум. Президент Алмазбек Атамбаев от своего имени и от лица народа Киргизии выразил соболезнования президенту Владимиру Путину и родственникам жертв авиакатастрофы в районе города Сочи, где разбился самолет Министерства обороны России. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

Ту-154

Не осталось равнодушным к произошедшей трагедии и Министерство иностранных дел этой среднеазиатской страны. «Глубоко потрясены известием об авиакатастрофе над Черным морем, повлекшем гибель творческого коллектива ансамбля имени Александрова, представителей средств массовой информации и военнослужащих. Выражаем искренние соболезнования и передаем слова сочувствия родным и близким погибших», — говорится в телеграмме МИД Киргизии.

Также соболезнования в связи с произошедшим крушением авиалайнера, повлекшего многочисленные человеческие жертвы, выразил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

Как отмечает «Turkmendowlet habarlar agentligi», туркменский лидер попросил российского коллегу передать слова глубокого сопереживания и поддержки в этот трудный момент семьям, родным и близким погибших.

Телеграмму со словами соболезнования президенту России направил и его таджикский коллега Эмомали Рахмон. «В этот скорбный час мы, в Таджикистане, вместе с Вами разделяем боль этой тяжелой утраты», — говорится в послании.

ИА REGNUM напоминает, что утром 25 декабря 2016 года самолет Ту-154 Министерства обороны России исчез с радаров спустя несколько минут после вылета из Сочи в сирийскую Латакию. На борту авиалайнера находились 92 человека: члены экипажа, военнослужащие и гражданские служащие, участники ансамбля имени Александрова и журналисты федеральных телеканалов. Прибывшие на место на место катастрофы спасатели обнаружили обломки самолета в Черном море. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.