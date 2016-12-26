Москва, 26 декабря, 2016, 08:30 — ИА Регнум. Торги по нефти 23 декабря завершились в плюсе. К закрытию пятничных торгов стоимость нефти марки Brent поднялась на 0,4%, до $55,02.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Нефтяной рынок после обновления годового максимума торгуется девять дней в боковом тренде. Цена нашла точку равновесия на уровне $54,75. То, что цена держится 16 дней выше $53 за баррель, указывает на подготовку покупателей к росту в район $60 баррель, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

26 декабря католические страны отмечают Рождество. В связи с нерабочим днём в США и других странах ЕС нефтяной рынок закрыт. Торги возобновятся 27 декабря.