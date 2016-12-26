Пекин, 26 декабря, 2016, 08:02 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин от имени правительства Китая и народа страны выразил соболезнования в связи с катастрофой российского Ту-154 над Черным морем, жертвами которой стали 92 человека, сообщает Центральное телевидение Китая.

Kremlin.ru Елизавета Глинка

В телеграмме президенту РФ Владимиру Путину глава КНР выразил самые глубокие соболезнования семьям погибших. «Я от имени правительства Китая и китайского народа выражаю своё глубокое сочувствие в связи с этим трагическим событием», — написал Си Цзиньпин.

Утром 25 декабря возле Сочи потерпел крушение самолет Ту-154 Минобороны РФ, он летел в Сирию. На борту самолета находились 92 человека.

Погибли восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста Дважды Краснознамённого Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова, девять журналистов, двое федеральных госслужащих и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза)