Вашингтон, 26 декабря, 2016, 07:34 — ИА Регнум. Глава министерства обороны США Эштон Картер заявил о достигнутом соглашении с Японией по вопросу определения количества гражданских служащих вооружённых сил на американской базе на Окинаве.

tpsdave Пентагон

По его словам, переговорщики двух стран «в целом успешно достигли соглашения». Новые меры вместе с частичным возвратом Токио земли на Окинаве и немедленное возобновление строительства на объекте в Футенма демонстрирует «наше тесное сотрудничество с правительством Японии, направленное на укрепление американо-японского союза», говорится в сообщении Пентагона.

Окончательно договор будет оформлен в ближайшее время. При этом о статусе американских военнослужащих в заявлении военного ведомства не говорится.

Как сообщало ИА REGNUM, США готовы передать Японии часть территорий в северной части острова Окинава, на которых сейчас размещаются военные объекты Соединённых Штатов. Командующий американским контингентом на Окинаве Лоуренс Николсон сказал: «Сокращение тренировочного полигона на Окинаве не повлияет на нашу приверженность и способность работать с правительством Японии и силами самообороны».

Николсон заверил, что США могут и в дальнейшем продолжать возврат занятых сейчас американскими военными базами территорий японским властям. До сих пор на землях, которые вернут Токио, находился американский северный тренировочный полигон.

Напомним, договор о возвращении территорий подписан ещё в 1996 году, а реализация договорённостей была отложена на неопределенный срок в 2002 году. Япония обязуется построить на этих территориях шесть вертолётных площадок для нужд американских вооружённых сил. Две площадки уже построены.