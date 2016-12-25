Москва, 26 декабря, 2016, 01:32 — ИА Регнум. Именем главы фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, более известной как Доктор Лиза, находившейся в числе пассажиров потерпевшего крушение самолета Ту-154, назовут одно из медучреждений министерства обороны РФ. Об этом заявил первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы в память о Елизавете Глинка (Доктор Лиза) у офиса «Справедливой помощи»

Он отметил, что глава Минобороны принял решение о присвоении одному из медицинских учреждений ведомства имени Елизаветы Глинки.

Первый замминистра сказал, что гуманитарный груз фонда был отправлен другим бортом. Таким образом, дело Елизаветы Глинки будет доведено до конца. Цаликов подчеркнул, что это была не первая поездка Доктора Лизы в Сирию.

Самолет Минобороны Ту-154 направлялся в сирийскую Латакию. Он исчез с экранов радаров 25 декабря около 5:30 по московскому времени. Это произошло почти сразу после вылета самолета из аэропорта Сочи, где был на заправке.

На борту самолета находились 92 человека, восемь из которых были членами экипажа. Большая часть пассажиров — артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, включая дирижера Валерия Халилова. Среди пассажиров были также по три человека от «Первого канала», телеканала «Звезда» и НТВ. Они летели в Сирию, чтобы поздравить российских летчиков с Новым годом.