Москва, 25 декабря, 2016, 19:34 — ИА Регнум. Медики взяли на контроль адреса родственников погибших в авиакатастрофе над Черным морем, сообщил официальный представитель Минздрава Олег Салагай.

ru.torange.biz Медицинский контроль

«Все адреса, по которым проживают родственники погибших, взяты на особый контроль Центром экстренной медицинской помощи Москвы. Родственники остальных погибших взяты на контроль медицинскими работниками ведомственных медицинских организаций», — отметил он.

В здании ансамбля им. А.В. Александрова организовано дежурство бригад скорой помощи, а также сформирован резерв коек для госпитализации по экстренным показаниям в одной из московских больниц.

Кроме того, работает горячая линия экстренной психолого-психиатрической помощи Федерального научного центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение, совершая перелет в Сирию. На борту находились 92 человека. По данным главы Минтранса Максима Соколова, информации о выживших пока нет.

Тела погибших в Москве будут опознавать с помощью генетических экспертиз специалисты 111-го Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны России.