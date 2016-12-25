Киев, 25 декабря, 2016, 18:57 — ИА Регнум. Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков на своей странице в соцсети Facebook позлорадствовал по поводу крушения воздушного судна Ту-154, принадлежащего Министерству обороны Российской Федерации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Новая нация

«Грохнулся самолет МО РФ…, — пишет Бирюков. — Появилось только одно желание — отнести к посольству орды бутылочку Боярышника».

Советник президента Украины также назвал «парадоксальным парадоксом» то, что граждане РФ «искренне не понимают причины, по которой мы радуемся гибели 80 военнослужащих».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолет Ту-154 Минобороны России, направлявшийся в Сирию, пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря, после вылета с аэродрома Адлер в Сочи.

Чуть позже фрагменты воздушного судна, на борту которого находились 92 человека, были обнаружены в акватории Черного моря. Все находившиеся на борту самолета, скорее всего, погибли.

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