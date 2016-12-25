Опознание тел пассажиров Ту-154 пройдет в Москве

Самолет Ту-154 Минобороны России, на борту которого находились 92 человека, пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря

Москва, , 18:24 — REGNUM Тела погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Краснодарском крае будут доставлены в российскую столицу, где будет проводиться процедура опознания. Об этом, как передает ТАСС, говорится в сообщении пресс-службы Министерства транспорта Российской Федерации (РФ).

«Опознание тел погибших в результате катастрофы Ту-154 будет проводиться в Москве, — говорится в сообщении министерства. — Также в Москве будет оказываться медико-психологическая помощь родственникам».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолет Ту-154 Минобороны России, на борту которого находились 92 человека, пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря, после вылета с аэродрома Адлер в Сочи.

Чуть позже фрагменты воздушного судна, направлявшегося в Сирию, были обнаружены в акватории Черного моря. Все находившиеся на борту, скорее всего, погибли.

Читайте также: Кобзон мог полететь в Сирию на разбившемся Ту-154

Читайте также: Медведев соболезнует родным и близким жертв катастрофы Ту-154