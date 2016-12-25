Краснодар, 25 декабря, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Список пассажиров, находившихся на борту Ту-154 Минобороны России, опубликован на сайте министерства обороны.

Ту-154

В составе экипажа Ту-154 85 572 находились:

1. м-р Волков Р.В.

2. к-н Ровенский А.С.

3. п/п-к Петухов А.Н.

4. к-н Мамонов А.В.

5. ст. л-т Парикмахеров В.Н.

6. м-р Трегубов В.А.

7. ст. л-т Сушков B.C.

8. ст. л-т Суханов А.О.

Также на борту находились пассажиры. Это военнослужащие:

1. г/л-т Халилов В.М.

2. п-к Хасанов А.Б.

3. п-к Ваганов А.И.

4. п-к Иванов А.Ю.

5. п/п-к Колосовский А.В.

6. м-р Долинский А.И.

7. п-к Негруб А.Н.

8. к-н Абросимов С.С.

Федеральные государственные гражданские служащие:

1. Губанков А.Н.

2. Бадрутдинова О.Т.

Члены международной общественной организации «Справедливая помощь»:

1. Глинка Е.П.

Представители средств массовой информации:

1. Рунков Д.А.

2. Денисов В.В.

3. Сойдов А.А.

4. Лужецкий М.В.

5. Обухов П.К.

6. Пестов О.М.

7. Ржевский В.В.

8. Суранов А.А.

9. Толстов Е.В.

ФБГУ «Ансамбль им. Александрова»:

1. Сонников А. В.

2. Гужова Л. А.

3. Ивашко А. Н.

4. Бродский В. А.

5. Булочников Е. В.

6. Голиков В. В.

7. Осипов Г. Л.

8. Санин В. В.

9. Майоров К. В.

10. Буряченко Б. Б.

11. Бобовников Д. В.

12. Баздырев А. К.

13. Белоножко Д. М.

14. Бесчасинов Д. А.

15. Васин М. А.

16. Георгиян А. Т.

17. Давиденко К. А.

18. Денискин С. И.

19. Журавлев П. В.

20. Закиров P. P.

21. Иванов М. А.

22. Иванов А. В.

23. Котляр С. А.

24. Кочемасов А. С.

25. Кривцов А. А.

26. Литвяков Д. Н.

27. Мокриков А. О.

28. Моргунов А. А.

29. Насибулин Ж. А.

30. Новокшанов Ю. М.

31. Поляков В. В.

32. Савельев А. В.

33. Соколовский А. В.

34. Тарасенко А. Н.

35. Трофимов А. С.

36. Узловский А. А.

37. Халимон B. Л.

38. Штуко А. А.

39. Крючков И. А.

40. Ермолин В. И.

41. Быков C. Л.

42. Колобродов К. А.

43. Корзанов О. В.

44. Ларионов И. Ф.

45. Ляшенко К. И.

46. Михалин В. К.

47. Попов В. А.

48. Разумов А. А.

49. Серов А. С.

50. Шахов И. В.

51. Арчукова А. А.

52. Гильманова P. P.

53. Игнатьева Н. В.

54. Клокотова М. А.

55. Корзанова Е. И.

56. Пырьева Л. А.

57. Сатарова В. И.

58. Трофимова Д. С.

59. Хорошова Л. Н.

60. Цвиринько А. И.

61. Шагун О. Ю.

62. Гурар Л. И.

63. Сулейманов Б. Р.

64. Столяр И. В.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет Ту-154, направлявшийся с подмосковного аэродрома «Чкаловский» в Сирию, исчез с радаров рано утром 25 декабря, через несколько минут после взлета с аэродрома Адлера, на котором делал посадку для дозаправки. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.