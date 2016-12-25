Сочи, Краснодарский край, 25 декабря, 2016, 10:04 — ИА Регнум. Поисково-спасательная операция в Черном море, где потерпел крушение самолет Ту-154 министерства обороны России, продолжается, однако шансов выжить у пассажиров и членов экипажа практически не было. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

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Самолет вылетели из Международного аэропорта «Адлер» в 5:20 мск. В 5:40 мск он пропал с экранов радаров. Ту-154 рухнул в Черное море, не успев набрать высоту. Шансов выжить у находившихся на борту людей практически не было.

На данный момент спасатели обнаружили фрагменты самолета на глубине 50−70 метров в 1,5 километрах от берега Сочи.

На борту упавшего самолета находились музыканты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, военнослужащие и девять журналистов.