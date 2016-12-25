Сочи, Краснодарский край, 25 декабря, 2016, 08:16 — ИА Регнум. Стало известно, что на борту пропавшего самолета Ту-154 находится личный состав Дважды Краснознамённого Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает Life со ссылкой на источник.

Igor Dvurekov Самолет Ту-154

Сообщается, что Ансамбль песни и пляски имени Александрова летел на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирийской Арабской Республике, чтобы представить российским военнослужащим, участвующим в антитеррористической операции, концертную программу, посвященную Новому году. Всего на борту самолета находится 81 человек и 10 членов экипажа.

Музыканты погрузились на самолет Ту-154, принадлежащий Минобороны РФ, в подмосковном военном аэродроме «Чкаловский». В Сочи самолет приземлился на дозаправку. В 5:20 мск самолет вылетел из Международного аэропорта Сочи и взял курс на сирийский город Латакия.

Спустя 20 минут полета самолет пропал с экранов радаров. Экипаж на связь с диспетчерами не вышел.

Авиация Южного военного округа привлечена к поискам пропавшего самолета. По предварительным данным, самолет мог рухнуть в горах Кавказа.