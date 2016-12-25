Сочи, Краснодарский край, 25 декабря, 2016, 07:21 — ИА Регнум. Пассажирский самолет Ту-154 пропал с экранов радаров спустя несколько минут после вылета из аэропорта «Адлер» в Сочи. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

CPAfan Самолет Ту-154

Сообщается, что пассажирский лайнер, на борту которого находятся более сотни пассажиров, вылетел из Международного аэропорта в Сочи и спустя несколько минут пропал с экранов радаров. Диспетчеры пока не могут с ним связаться.

Официального подтверждения этой информации пока нет.