Санкт-Петербург, 24 декабря, 2016, 22:59 — ИА Регнум. На Невском проспекте Санкт-Петербурга после многолетнего ремонта и реставрации 24 декабря вновь открылся Дом журналиста.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Георгий Полтавченко и Вячеслав Макаров в Доме журналистов

Юлия Карнаева ИА REGNUM Дом журналиста на Невском, 70

Это событие несколько раз откладывалось, чтобы строители и реставраторы, работавшие здесь с 2012 года, смогли всё сделать качественно, бережно сохранив архитектурное наследие и внутреннее убранство.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Интерьеры Дома журналиста

Здание на Невском проспекте, д. 70, было построено в 1830 году архитектором Доменико Квадри по заказу генерала артиллерии Ивана Сухозанета в стиле позднего классицизма. Оно является объектом культурного наследия федерального значения. С 1972 года в нем располагался Союз журналистов Ленинграда, а затем — Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Интерьеры Дома журналиста

Первым мероприятием обновленного Дома журналиста стало вручение премий правительства Санкт-Петербурга в области журналистики за 2016 год. В церемонии приняли участие губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания города Вячеслав Макаров.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Уважаемые люди петербургской журналистики

Руководители города перерезали красную ленточку, а затем осмотрели парадную лестницу, главный вестибюль и отреставрированные интерьеры пресс-центра, актового зала, конференц-зала, зала приема гостей.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Интерьеры Дома журналиста

«Дом журналиста — украшение нашего города, великолепный памятник архитектуры федерального значения. Мы приложили все усилия, чтобы обновить этот дом, чтобы он традиционно сохранил свое предназначение», — сказал Георгий Полтавченко.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Интерьеры Дома журналиста

В свою очередь, спикер Вячеслав Макаров высоко оценил качество выполненных работ и отметил, что это здание — действительно знаковое место для петербургских журналистов.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Лауреаты премий правительства Петербурга в области журналистики

В ходе церемонии вручения премий было отмечено, что в уходящем году главными темами конкурса журналистских работ стали проведение «Года кино» и петербургский вклад в импортозамещение.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Михаил Боярский на церемонии в Доме журналистов

«Георгий Полтавченко вручил специальный приз губернатора Санкт-Петербурга Ирине Холмовой за создание телефильма «Ленинград 41/44. Северный фронт». Он посвящен событиям блокады, героизму жителей и защитников города», — сообщили в пресс-службе Смольного.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Приз от Смольного ожидает своего лауреата

Кроме того, инженеры, строители и реставраторы Дома журналиста были награждены Благодарственными письмами губернатора и председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Депутат Госдумы Сергей Боярский и театральный деятель Рудольф Фурманов