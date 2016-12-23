Нью-Йорк, США, 24 декабря, 2016, 02:10 — ИА Регнум. Представитель США в ООН Саманта Пауэр считает поведение страны в голосовании Совета безопасности по «антиизраильской резолюции» закономерным и правильным, передает Reuters 24 декабря.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саманта

«Соединенные Штаты в течении пяти десятилетий в частном порядке и публично посылали сообщения, что поселения (Израиля на территории Палестинской автономии — прим. ИА REGNUM ) должны быть выведены», — сообщила Пауэр после голосования. — Нельзя одновременно отстаивать расширение израильских поселений и… решение, которое бы положило конец конфликту. Надо было сделать выбор».

Тем не менее, Пауэр считает, что принятая резолюция будет полезна для Израиля, потому что существующие в Палестине еврейские поселения «серьезно подрывают (его) безопасность».

Как сообщало ИА REGNUM, вчера Совбез ООН принял резолюцию, которая требует от Израиля «немедленно и полностью прекратить всю деятельность по строительству поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим». Несмотря на то, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призывал США наложить вето на «антиизраильский» документ, этого не было сделано, резолюция принята большинством голосов.