Нью-Йорк, США, 24 декабря, 2016, 00:47 — ИА Регнум. Совет безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить строительство поселений на палестинских территориях, передаёт агентство Reuters.

Юдель Пэн. Часовщик (фрагмент). 1914

Сообщается, что документ поддержали 14 стран-членов СБ ООН. США в ходе голосования воздержались, не став применять своё право вето.

В первой за многие годы одобренной резолюции ООН по вопросу израильско-палестинского конфликта содержится призыв к Израилю «немедленно и полностью прекратить всю деятельность по строительству поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим».

Создание Израилем поселений на палестинской территории признаётся не имеющим юридической силы как «вопиющее нарушение международного права и одно из главных препятствий на пути к урегулированию на основе принципа сосуществования двух государств».

Совбез ООН призывает стороны предпринять шаги, направленные на предотвращение насилия в отношении мирных граждан, и приложить все усилия для начала «внушающих доверие переговоров» по вопросам, касающимся окончательного статуса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на этой неделе премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху требовал от США ветировать «антиизраильскую» резолюцию. Ранее Вашингтон неоднократно помогал своему «главному союзнику» на Ближнем Востоке, используя право вето в Совбезе ООН, когда речь шла о принятии решений по статусу Палестинской автономии или выводе поселений из Сектора Газа, с Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима.

Однако уходящий президент США Барак Обама, в отличие от большинства своих предшественников, является последовательным критиком израильской политики на Ближнем Востоке и неоднократно требовал от Израиля признать независимость Палестины, а также вывести с палестинской территории все «незаконные» поселения.

Израиль обратился за поддержкой к избранному резиденту США Дональду Трампу, попросив его повлиять на голосование в Совете безопасности ООН. Будущий глава Белого дома провел переговоры с американской делегацией в ООН, а также телефонные переговоры с президентом Египта, который предложил резолюцию для голосования в СБ ООН.

В результате голосование по резолюции, первоначально запланированное на 22 декабря было пересено, но лишь на один день.