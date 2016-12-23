Москва, 23 декабря, 2016, 19:58 — ИА Регнум. Русский Биографический институт наградил (посмертно) премией «Человек года 2016 года» в категории «международных отношения» Фиделя Кастро. За выдающийся вклад в мировую историю.

Фидель Кастро и Юрий Гагарин. 26 июня 1961 года

Церемония награждения прошла в Сергиевском зале Храма Христа Спасителя. Как сообщает Prensa Latina, во время церемонии вручения награды, принятой послом Кубы в России Эмилио Лосада Гарсия, президент Русского Биографического института Святослав Рыбас обратил внимание на роль Фиделя Кастро в мировом революционном процессе и укреплении двусторонних отношений между Россией и Кубой.

Среди других лауреатов премии «Человек года-2016» президент России Владимир Путин, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, председатель КНР Си Цзиньпин, президент общественной организации «Клуб Россия», организатор и первый вице-президент Чешско-российского делового совета Збытек Зденек, главный кардиохирург Министерства здравоохранения Российской Федерации, директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Лео Бокерия и другие государственные, политические и общественные деятели, сообщается на официальном сайте Русского Биографического общества.

Отметим, что Русский Биографический институт — это неправительственная некоммерческая организация. Его главной задачей является «исследования российского общества сквозь призму деятельности его наиболее активной части — элиты». Год основания института — 1992 год.