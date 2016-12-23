Марсель, Франция, 23 декабря, 2016, 17:45 — ИА Регнум. Трое офицеров полиции Марселя нелегально прошли на борт авианосца ВМС США «Дуайт Эйзенхауэр» и чуть не уплыли на нем в американский порт Норфолк, сообщает портал Военно-морского института США.

U.S. Navy Авианосец Дуайт Эйзенхауэр

Полицейские 23 декабря прошли на корабль, присоединившись к экскурсии почетных гостей. Интересно, что ни вахтенные авианосца, ни члены экскурсии, не обратили ни малейшего внимания на троих «зайцев». По мнению портала, это произошло из-за «языкового барьера» между американскими моряками и экскурсантами.

Трое безбилетников благополучно путешествовали по авианосцу, пока не заблудились в его лабиринтах. Их присутствие на борту боевого корабля обнаружилось уже после того, как авианосец поднял якоря и начал выходить из акватории марсельского порта.

Более часа «Дуайт Эйзенхауэр» простоял на выходе из порта, пока экипаж искал возможность доставки «зайцев» на берег. В итоге марсельские правоохранители-нарушители вернулись на землю на небольшом катере.

По заявлению ассистента по безопасности Марселя Каролин Позмантье, полицеские безбилетники будут подвергнуты дисциплинарному наказанию.

Напомним, авианосная ударная группа во главе с «Дуайтом Эйзенхауэром» следует в США, в порт Норфолк, после семимесячного нахождения в Средиземном море и Индийском океане, в ходе которого приняла участие в операциях против боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», запрещенной в России.