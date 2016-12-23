Москва, 23 декабря, 2016, 17:17 — ИА Регнум. Пресс-конференция президента России Владимира Путина не вселила оптимизма в настроение инвесторов, курс рубля и российские акции продолжают снижаться, отметил руководитель департамента аналитики компании «АНАЛИТИКА Онлайн» Глеб Задоя.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин. 23 декабря 2016

«Сама пресс-конференция также не была пронизана излишним оптимизмом. Первая шутка прозвучала только на 40-ой минуте выступления главы государства. Традиционно российский президент шутил, отвечая на вопросы западных журналистов. Первые же 40 минут были целиком и полностью посвящены вопросам экономики», — напомнил эксперт.

Президент в течение первых 15-ти минут рассказывал об успехах сельского хозяйства в России, говоря о том, что оно выросло аж на 4%, говорит Задоя. «Помимо этого, Путин рассказал о росте заработных плат в экономике. Только не уточнил, в экономике какой страны и в каких конкретно отраслях наблюдается этот рост зарплат. Не было даже традиционных анекдотов на тему экономики. В общем, по тону выступления Владимира Владимировича можно сказать, что в экономике совсем все печально», — сделал вывод аналитик.

На этом фоне курс доллара на московской бирже вырос до 61 рубля 10 копеек, курс евро подорожал до 63 рублей 80 копеек, индекс ММВБ просел до 2165 пунктов, а котировки нефти марки Brent в это время торгуются чуть ниже 55 долларов за баррель, говорит Задоя.

«Действительно, если взглянуть на ситуацию в российской экономике, то радоваться можно только успехам в сельском хозяйстве. В других же областях промышленности все достаточно тяжело. Особенно сложная ситуация с федеральным бюджетом», — полагает эксперт.

На этом фоне все предыдущие прогнозы по курсу американской валюты сохраняются, указывает Задоя. «Доллар имеет все шансы завершить в диапазоне от 61 — 63 рубля», — прогнозирует он.