Москва, 23 декабря, 2016, 16:08 — ИА Регнум. На ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 23 декабря прозвучал вопрос, связанный с трагедией в Иркутской области, где от отравления спиртосодержащими жидкостями погибли уже более 70 человек.

Kremlin.ru Владимир Путин. 23 декабря 2016

«Во-первых, нужно сказать, что то, что происходит в Иркутске, — это ужасная трагедия, просто нет слов. И страшное безобразие, поскольку контролирующие и прочие органы, которые должны были за этим следить, не предотвратили этой трагедии», — отметил глава государства.

«Теперь по поводу того, что там произошло. Ряд граждан, причем иностранного государства, организовали работу про производству вот этих препаратов для очистки ванн. И использовали спирт, который не является ядом. Но один из деятелей этой группы решил отдельно заработать. И, не понимая реально, что он делает, раздобыл где-то вот этот технический спирт и использовал его», — рассказал Владимир Путин.

По словам президента, вопросы, связанные с повышением акцизов, и другие меры, которые предложены правительством после трагедии в Иркутске, он считает правильными, но запоздалыми: «Надо было раньше это сделать. Ссылки в данном случае так называемого мелкого бизнеса на то, что парфюмерные изделия подорожают, всякие моющие средства подорожают… Мы должны признать после таких трагедий, что эти ссылки не являются достаточным основанием для того, чтобы этого не делать. Пару дней назад я дополнительные поручения правительству дал. Вот сейчас мы видим реакцию, надеюсь, что все это в комплексе даст нам необходимый результат по сохранению жизни и здоровья наших граждан».

«Теперь по поводу алкоголизации. Да, действительно это проблема», — отметил Путин, добавив, что она существует и в других странах, в том числе и в европейских. «Но здесь нужен комплекс мер, который должен осуществляться, и он осуществляется. Это не могут быть меры запретительного характера, хотя некоторые вопросы должны лежать и в этой сфере», — рассуждает глава государства. По его словам, не должно быть питейных заведений рядом со школами, медучреждениями и так далее: «Такие решения в целом приняты, нельзя только, чтобы они размывались. Нужно дальше продолжать напряженную многоплановую работу с алкоголизацией населения. Это и воспитательная работа, и работа СМИ, о чем я вас очень прошу — поддержать нас в этой работе», — подытожил президент.

Напомним, в Иркутской области от отравления спиртосодержащими жидкостями погибли уже более 70 человек. Как сообщили ИА REGNUM в областном Минздраве, всего с 18 по 23 декабря от отравления спиртосодержащими жидкостями в Приангарье пострадал 121 человек. В Иркутском областном бюро судебно-медицинской экспертизы из поступивших 74 тел погибших исследовали 70. Из них 39 поступили из лечебно-профилактических учреждений, 31 — от ритуальных служб города. В министерстве отметили, что во всех 70 случаях причиной отравления является метиловый спирт. Работа по исследованию оставшихся четырех объектов продолжается.

Расследование уголовного дела по данному факту продолжается. Известно, что под домашний арест отправили пять фигурантов дела о «Боярышнике».

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