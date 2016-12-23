Екатеринбург, 23 декабря, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Экологические организации иногда используются конкурентами России, чтобы «притопить» развитие отдельных сегментов. Об этом на пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин. 23 декабря 2016

Он обратил внимание и на шантаж со стороны отдельных организаций и граждан. При этом, по его словам, «это не значит, что мы не должны обращать внимание на проблемы экологии».

«Ответом может быть только глубокое профессиональное изучение вопроса с точки зрения экономической целесообразности и экологической безопасности», — пояснил Владимир Путин.

Напомним, сегодня, 23 декабря, Владимир Путин проводит свою ежегодную большую пресс-конференцию. На неё аккредитованы порядка 1500 журналистов из разных стран мира.