Екатеринбург, 23 декабря, 2016, 15:20 — ИА Регнум. К «Ельцин-центру» в Екатеринбурге есть вопросы связанные с подачей информации об истории России. Об этом заявил Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста ИА «Накануне», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Knutulhu «Ельцин-центр»

Путин сообщил, что общался по этому вопросу и с Никитой Михалковым, и с членами попечительского совета президентского музея. В итоге, по словам президента, коллеги согласились, что какие-то элементы экспозиции нужно менять. Но тем не менее Владимир Путин считает, что нельзя обострять ситуацию.

«В условиях, когда мы вспоминаем события 1917 года, готовимся к мероприятиям 100-летия русской революции, мы должны вести дело к примирению и сближению, а не к нагнетанию страстей», — считает Владимир Путин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня в Москве проходит очередная итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин готовился к встрече с журналистами несколько дней, и обзванивал министров правительства России, уточняя необходимую информацию.