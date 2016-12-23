Москва, 23 декабря, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Россия заинтересована в развитии отношений с Европой. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

Kremlin.ru Владимир Путин. 23 декабря 2016

«Как бы ни строились отношения внутри Европы, мы заинтересованы в развитии отношений с Европой, мы будем к этому стремиться, и, конечно, хотелось бы, чтобы Европа говорила одним голосом, чтобы был партнер, с которым можно было говорить, — вот для нас что важно», — отметил президент.

«Если это будет не так, будем искать возможность говорить на межнациональном уровне, то есть в государственном измерении, с каждым из партнеров в Европе, сегодня на практике так и строится, часть вопросов решаем с еврокомиссией, часть вопросов решаем на национальном уровне с европейскими странами, в принципе нас это устраивает», — констатировал Путин, подчеркнув, что «внутреннее строительство Европы — это не наш вопрос».

«Безусловно, мы хотим, чтобы у нас был надежный, сильный и, что немаловажно, самостоятельный партнер. Если нам в решении вопросов, связанных с строительством отношений между Европой и Россией нужно обращаться в третьи страны или в третью страну, то тогда с самой Европой не интересно разговаривать», — говорит президент России.

«Кто-то из недавних политических деятелей европейских, сказал, что все европейские страны — это малые государства, только не все еще это поняли. Я кстати не согласен с этим, потому что в Европе есть великие государства, не буду их перечислять, чтобы кто-то не оказался в этом списке. Мы к ним так и относимся. Как должна Европа строить отношения внутри себя — это не наше дело», — продолжил он.

«Но там существует две позиции. Европа суверенитетов, Европа независимых государств, с какой-то небольшой общей надстройкой или квазифедеративное государство», — перечислил президент.

«На сегодняшний день, я уже об этом говорил, количество обязательных для исполнения в странах Евросоюза решений европарламентом принимается больше, чем Верховным советом СССР в отношении союзных республик. Централизация довольно большая. Идет это на пользу Европе или нет, я не знаю, это не нам решать», — заявил он.

«То что существуют разногласия, связанные с миграционными потоками, другими вещами, это тоже европейцы сами должны определить. Конечно, тем странам Европы, которые возражают против сегодняшней миграционной политики, им небезразлична степень своего участия в принятии решений, им не нравится, что кто-то сверху навязывает решения, которые они считают для себя неприемлемыми, но это такие страны, как Польша, Венгрия, должны решить эти вопросы в дискуссии не с нами, они с нами не дискутируют, они с Брюсселем дискутируют, со столицами европейских стран», — сказал Путин.