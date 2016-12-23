Москва, 23 декабря, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции заявил, что всем странам-участницам Евразийского эко­но­ми­чес­кого союза (ЕАЭС) выгодна интеграция в его рамках.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимр Путин. 23 декабря 2016

По его словам, в целом объем продаж на рынках стран союза увеличивается. Путин отметил и ряд проблем по сельскому хозяйству, которые, прежде всего, связаны с нарушением фитосанитарных норм.

В частности, Россия помогает Киргизии в создании системы фитосанитарного надзора, чтобы опасная продукция не поступала на другие рынки. «В целом это можно сделать достаточно быстро», — сказал Путин.

Напомним, 20 декабря сотрудники Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю России не разрешили завезти в Новосибирскую область 41,8 тонны подкарантинной сельскохозяйственной продукции из Киргизии.

Причиной, по которой 21,8 тонны сухофруктов и орехов, а также 20 тонн свежей хурмы попали под запрет, стало отсутствие документов, подтверждающих безопасность ввозимых товаров.

Это уже не первый случай, когда Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю запрещает ввозить на территорию России сельхозпродукцию как из входящих в ЕАЭС стран — Киргизии и Казахстана, так и из других республик Средней Азии.

Так, в октябре 2016 года в Новосибирскую область не были допущены свыше 70 тонн подкарантинных казахстанских, киргизских и узбекских овощей, фруктов, специй и орехов. В ноябре 2016 года все то же Новосибирское представительство Россельхознадзора отправило обратно в Киргизию и Казахстан 23 тонны продуктов.