Санкт-Петербург, 23 декабря, 2016, 12:44 — ИА Регнум. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ходе рейда проверили 19 граждан, рыбачивших на льду Финского залива в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Нескольких человек пришлось вывозить с дрейфующих льдин. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Пограничного управления.

ПУ ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Рыбаки на льду Финского залива

Рейд по выявлению нарушений законодательства по охране водных биологических ресурсов и спасению граждан на льду проводился сотрудниками Петродворцовой государственной районной инспекции Погранупрвления совместно с сотрудниками поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга.

Как сообщается, было проверено 19 рыбаков-любителей. «Нарушений законодательства в области охраны водных биологических ресурсов не выявлено, несколько рыбаков сняты с дрейфующих льдин и перевезены на безопасное расстояние», — отметили в пресс-службе Погрануправления ФСБ.

Со всеми рыбаками проведены профилактические беседы.