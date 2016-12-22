Мадрид, 22 декабря, 2016, 23:52 — ИА Регнум. «Когда в сентябре 2015 года Кремль ввязался в военный конфликт в Сирии, мало кто думал, что Москва будет главным действующим лицом в этом регионе. Теперь, после взятия Алеппо Россия имеет возможность диктовать условия и принимать решения: переговоры в Вене и Женеве зашли в тупик. А Москва, тем временем, создала себе союзников в лице Тегерана и Анкары и теперь способна отодвинуть США и всю взглавляемую ими коалицию на задний план, — полагает журналист. — Сергей Шойгу уже заявил, что все предыдущие попытки договориться с США были обречены на провал по вине последних. И потому русские ориентируются на другие фигуры на Ближнем Востоке. Встреча дипломатов Турции и Ирана в Москве — тому доказательство».

ИА REGNUM

Корреспондент обращает внимание, что хотя Государственный департамент и отрицает факт утраты Вашингтоном влияния в регионе, слова не соответствуют действительности.

«И министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, и его иранский коллега Мохаммад Джавад Зариф согласны с Сергеем Лавровым, что приоритетной в Сирии должна быть идея победы над терроризмом, а не смещение действующего лидера и раздела страны», — отмечает Арагонес, указывая при этом, что о мнении Вашингтона на этот счет никто и не вспомнил.